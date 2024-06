Un ciclista agile sui tornanti

: Spesso per riferirsi ad uno scalatore si usa il francesismo grimpeur. . Nello sport del ciclismo su strada, lo scalatore è il corridore specializzato nelle corse e nelle tappe in salita, in particolare quando le pendenze si fanno molto ripide.

Italiano: Sostantivo: scalatore m sing . (alpinismo) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. (economia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: sca | la | tó | re. Pronuncia: IPA: /skala'tore/ . Etimologia / Derivazione: deriva da scalare . Sinonimi: alpinista , rocciatore, arrampicatore. grimpeur, corridore, ciclista.