MOSCONE

Altre soluzioni: PATTINO

Perché la soluzione è Moscone? Il termine moscone si riferisce a un imbarcazione da spiaggia di piccole dimensioni, tipicamente utilizzata per brevi uscite sul mare. È caratterizzata da una forma semplice e leggera, ideale per divertirsi in acque calme. Spesso si trova nei litorali italiani come mezzo di svago o a scopo pratico. In sintesi, rappresenta un modo tradizionale e spensierato di approcciarsi al mare.

Se "Un imbarcazione da spiaggia" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

O Otranto

S Savona

C Como

O Otranto

N Napoli

E Empoli

