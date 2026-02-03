Agile carnivoro che vive nel nord dell Europa

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Agile carnivoro che vive nel nord dell Europa" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Agile carnivoro che vive nel nord dell Europa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Martora? La martora è un animale predatore molto agile che si trova nelle regioni settentrionali del continente europeo. Dotata di un corpo snello e flessibile, si muove con agilità tra gli alberi, catturando piccoli animali e sfruttando la sua velocità. Questo mammifero si adatta facilmente ai vari ambienti freddi e boscosi, dimostrando una grande capacità di caccia e sopravvivenza nelle zone più fredde del nord Europa.

Le 7 lettere della soluzione Martora:

M Milano A Ancona R Roma T Torino O Otranto R Roma A Ancona

