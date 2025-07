Paura intensa di rimanere in casa da soli nei cruciverba: la soluzione è Ecofobia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Paura intensa di rimanere in casa da soli' è 'Ecofobia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ECOFOBIA

Curiosità e Significato di Ecofobia

Perché la soluzione è Ecofobia? L'ecofobia è una paura intensa e irrazionale di rimanere in casa da soli o di essere isolati. Questa fobia può causare ansia, panico e disagio anche semplicemente pensando di affrontare momenti di solitudine domestica. Chi ne soffre può sentirsi sopraffatto dall'idea di stare senza compagnia o supporto. È importante riconoscere questa paura per affrontarla e migliorare il proprio benessere emotivo.

Come si scrive la soluzione Ecofobia

E Empoli

C Como

O Otranto

F Firenze

O Otranto

B Bologna

I Imola

A Ancona

