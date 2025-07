Un giardino di Firenze nei cruciverba: la soluzione è Boboli

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un giardino di Firenze' è 'Boboli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BOBOLI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Boboli, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Boboli? I Boboli sono i famosi giardini storici di Firenze, situati dietro Palazzo Pitti. Questo spazio verde incanta per le sue fontane, statue e vialetti, rappresentando un esempio di giardino all’italiana del XVI secolo. Un luogo di relax e bellezza che narra secoli di arte e cultura, simbolo di eleganza e raffinatezza fiorentina. Vieni a scoprire il fascino senza tempo dei Boboli!

