La definizione e la soluzione di 7 lettere: Tra Firenze e Lucca. PISTOIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Pistoia (pronuncia: [pis'toja], ) è un comune italiano di 89 141 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Toscana nell'Italia centrale. Nonostante sia sempre stata conosciuta più per le sue attività imprenditoriali, come il vivaismo e la cantieristica, Pistoia è una suggestiva città d'arte sorta in epoca romana, con un centro storico di matrice medioevale perfettamente conservato, che ha acquisito una notevole importanza a livello nazionale ed internazionale a seguito della nomina come capitale italiana della cultura nel 2017.Pistoia vanta innumerevoli citazioni in opere artistiche e letterarie, come nella Divina Commedia di Dante ...

Pistoia ( approfondimento)

(toponimo) (geografia) capoluogo di provincia della regione Toscana in Italia, situata a nord al confine con l'Emilia-Romagna ed a sud con la provincia di Firenze

Sillabazione

Pi | stò | ia

Pronuncia

IPA: /pis'tja/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Citazione

Parole derivate