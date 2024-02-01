La zona di Firenze con il giardino di Boboli

Sara Verdi | 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La zona di Firenze con il giardino di Boboli' è 'Oltrarno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OLTRARNO

Perché la soluzione è Oltrarno? L'Oltrarno rappresenta una zona di Firenze situata oltre il fiume Arno, caratterizzata da un ricco patrimonio culturale e storico. Questa area ospita il celebre Giardino di Boboli, un vasto spazio verde che offre un esempio di giardino rinascimentale. L'Oltrarno è conosciuto anche per le sue botteghe artigianali, le chiese antiche e le piazze pittoresche, che conservano un'atmosfera autentica e vivace. Passeggiare in questa zona permette di immergersi nella storia e nella cultura fiorentina.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La zona di Firenze con il giardino di Boboli". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

La zona di Firenze con il giardino di Boboli nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Oltrarno

Se la definizione "La zona di Firenze con il giardino di Boboli" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La zona di Firenze con il giardino di Boboli" conferma che la soluzione 'Oltrarno' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Oltrarno

O Otranto
L Livorno
T Torino
R Roma
A Ancona
R Roma
N Napoli
O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La zona di Firenze con il giardino di Boboli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Oltrarno' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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