Dare un comando... al cameriere nei cruciverba: la soluzione è Ordinare

Home / Soluzioni Cruciverba / Dare un comando... al cameriere

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Dare un comando... al cameriere' è 'Ordinare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORDINARE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Ordinare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ordinare.

Perché la soluzione è Ordinare? Ordinare significa dare un comando o una richiesta formale, come nel caso di chiedere qualcosa al cameriere in un ristorante. È l’atto di indicare cosa si desidera consumare o ricevere, spesso con chiarezza e cortesia. In sostanza, è il modo per comunicare le proprie esigenze in modo diretto e preciso. Ecco perché spesso si usa questa parola quando si parla di fare una richiesta ufficiale o un ordine.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si adopera per dare ragione al suo clienteMaria Antonietta le voleva dare al posto del paneComando rapido dato al PC senza usare il mouseComando che si udiva spesso al CarIn tasca al cameriere

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Dare un comando... al cameriere" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

R Roma

D Domodossola

I Imola

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

A E E I R C R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARCIERE" ARCIERE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.