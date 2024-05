Significato della soluzione per: Si adopera per dare ragione al suo cliente

Il termine deriva dal latino advocatus, propriamente participio passato di advocare, "chiamare presso", nel latino imperiale "chiamare a propria difesa", e con uso assoluto "assumere un avvocato". L'avvocato (al femminile avvocata, d'uso non generale ma preferito ad avvocatessa) è un professionista esperto di diritto che presta assistenza in favore di una parte nel giudizio, operando da rappresentante legale, e ove occorra anche come consulente sia giudiziale sia stragiudiziale, per conto del suo cliente.

Italiano: Sostantivo: avvocato ( approfondimento) m sing . (professione) professionista laureato in giurisprudenza, abilitato a difendere verbalmente una parte in un processo amministrativo, civile o penale, davanti a un giudice oppure in una disputa stragiudiziale, in forza di un mandato e dietro pagamento di un onorario. (per estensione) chi difende, chi protegge. (senso figurato) (scherzoso)chi ha una buon eloquio.