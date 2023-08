Comando rapido dato al PC senza usare il mouse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comando rapido dato al PC senza usare il mouse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 21 lettere : SCORCIATOIA DA TASTIERA

Significato/Curiosita : Comando rapido dato al pc senza usare il mouse

Avvio rapido (opzioni risparmio energia) è attivato in maniera predefinita. questo comporta che in windows 10 arrestare il pc tramite il comando in start... Termine "scorciatoia da tastiera" può variare in relazione al produttore del software. ad esempio, microsoft differenzia le scorciatoie da tastiera dai tasti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

