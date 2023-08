Maria Antonietta le voleva dare al posto del pane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Maria Antonietta le voleva dare al posto del pane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BRIOCHES

Significato/Curiosita : Maria antonietta le voleva dare al posto del pane

Zweig, maria antonietta - una vita involontariamente eroica) maria antonia giuseppa giovanna d'asburgo-lorena, nota semplicemente come maria antonietta (vienna... Dall'alto prezzo dei grani, avrebbe esclamato: «se non hanno pane, che mangino brioches!». in realtà la frase è stata scritta da rousseau nelle confessioni, in... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

