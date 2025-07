Cestino di vimini usato per fare la ricotta nei cruciverba: la soluzione è Fiscella

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Cestino di vimini usato per fare la ricotta' è 'Fiscella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FISCELLA

Curiosità e Significato... La soluzione Fiscella di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Fiscella per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Fiscella? La parola fiscella indica un cestino di vimini usato tradizionalmente per fare la ricotta, grazie alla sua forma e ai materiali che permettono di filtrare il latte in modo naturale. Questo oggetto semplice e rustico rappresenta un pezzo di cultura contadina, legato alle antiche tecniche di produzione casearia. In molte zone italiane, la fiscella resta simbolo di genuinità e tradizione alimentare.

F Firenze

I Imola

S Savona

C Como

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

