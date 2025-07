È attiguo alla lavanderia nei cruciverba: la soluzione è Stenditoio

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'È attiguo alla lavanderia' è 'Stenditoio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STENDITOIO

Curiosità e Significato di Stenditoio

Approfondisci la parola di 10 lettere Stenditoio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Stenditoio? Lo stenditoio è un supporto, solitamente di metallo o legno, utilizzato per appendere e far asciugare i panni lavati. Collocato spesso vicino alla lavanderia, permette di stendere gli indumenti in modo ordinato e pratico. In casa, è un elemento essenziale per mantenere i vestiti freschi e pronti all’uso, rappresentando un alleato indispensabile per il bucato quotidiano.

Come si scrive la soluzione Stenditoio

La definizione "È attiguo alla lavanderia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

T Torino

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

I Imola

T Torino

O Otranto

I Imola

O Otranto

