Così era detto nell antichità il locale attiguo alla chiesa nei cruciverba: la soluzione è Sacristia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Così era detto nell antichità il locale attiguo alla chiesa' è 'Sacristia'.

SACRISTIA

Curiosità e Significato di Sacristia

Come si scrive la soluzione Sacristia

Hai trovato la definizione "Così era detto nell antichità il locale attiguo alla chiesa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

A Ancona

C Como

R Roma

I Imola

S Savona

T Torino

I Imola

A Ancona

