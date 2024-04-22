Così era detto nell antichità il locale attiguo alla chiesa nei cruciverba: la soluzione è Sacristia
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Così era detto nell antichità il locale attiguo alla chiesa' è 'Sacristia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
SACRISTIA
Curiosità e Significato di Sacristia
La soluzione Sacristia di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sacristia per scoprire curiosità e dettagli utili.
Lo sapevi che? 5 Curiosità da non perdere: fisarmonicistipianecerretominimotopescherieDivertiti e prova a rispondere a queste domande: Amintore uomo politicoCosì è anche chiamato il lupo mannaroHa vinto il torneo Sei Nazioni di rugby nel 2019Battenti di armadioDea greca sposa di Urano
Come si scrive la soluzione Sacristia
Hai trovato la definizione "Così era detto nell antichità il locale attiguo alla chiesa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 9 lettere della soluzione Sacristia:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.