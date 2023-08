Locale attiguo alla chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locale attiguo alla chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SAGRESTIA

Significato/Curiosita : Locale attiguo alla chiesa

Pellegrini che si recano in visita alla tomba di san leopoldo mandic, collocata in un locale attiguo alla chiesa, presso la stanzetta dove il santo confessava... Immagini o altri file su sagrestia (en) sagrestia, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) sagrestia, in catholic encyclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

