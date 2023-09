Si usa in lavanderia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa in lavanderia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CANDEGGIANTE

Significato/Curiosita : Si usa in lavanderia

Risciacquo finale. per chi usa le lavanderie automatiche, può essere necessario aggiungerlo manualmente. alcune marche di detersivo in polvere hanno l'ammorbidente... Sull'uso delle fonti. un candeggiante è un composto chimico usato nel candeggio, ovvero la sbiancatura dei panni. spesso i candeggianti sono sostanze alcaline... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

