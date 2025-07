È attiguo alla camera da letto nei cruciverba: la soluzione è Bagno

BAGNO

Curiosità e Significato di Bagno

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Bagno, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Bagno? Il bagno, spesso chiamato anche servizio o locale igienico, è lo spazio dedicato alle attività di igiene personale come lavarsi e fare la toilette. Di solito si trova vicino alla camera da letto o in zone facilmente accessibili della casa, offrendo comfort e praticità. In molte abitazioni, il bagno rappresenta un ambiente intimo e funzionale, fondamentale per il benessere quotidiano.

Come si scrive la soluzione Bagno

Se ti sei imbattuto nella definizione "È attiguo alla camera da letto", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

G Genova

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E R N U I Mostra soluzione



