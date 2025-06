Una persona che non sa mai che pesci prendere nei cruciverba: la soluzione è Tentenna

TENTENNA

Perché la soluzione è Tentenna? Tentennare significa essere indecisi o oscillare tra diverse scelte, senza riuscire a prendere una decisione definitiva. È come quando qualcuno non sa mai quale strada seguire, rimanendo incerto tra opzioni contrastanti. Questa parola descrive perfettamente quella persona che, come un pesce che cambia continuamente direzione, fatica a trovare la sua strada. Insomma, essere in bilico tra dubbi e indecisioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:È propria di chi non sa che pesci prendereGli indecisi non sanno mai quali prendereL indeciso non sa quali prendereUno che non vuole mai vedere il bene in nienteGenera errori di persona

T Torino

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

N Napoli

N Napoli

A Ancona

S O R I O Mostra soluzione



