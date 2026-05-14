Gli si paragona una persona pallida e magra

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gli si paragona una persona pallida e magra' è 'Spettro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPETTRO

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Perché la soluzione è Spettro? Una persona pallida e magra può essere descritta come uno spettro, poiché la sua apparenza evoca l'immagine di un'entità evanescente e misteriosa. La sua pelle pallida e la figura sottile ricordano un'ombra che si muove silenziosa nell'oscurità, creando un senso di inquietudine o di presenza sfuggente. La somiglianza con uno spettro deriva proprio dalla sua apparenza eterea e fragile, che suscita sensazioni di stranezza e di mistero in chi la osserva.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli si paragona una persona pallida e magra". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Gli si paragona una persona pallida e magra nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Spettro

Per risolvere la definizione "Gli si paragona una persona pallida e magra", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli si paragona una persona pallida e magra" conferma che la soluzione 'Spettro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Spettro

S Savona P Padova E Empoli T Torino T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli si paragona una persona pallida e magra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Spettro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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