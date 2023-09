Gli indecisi non sanno mai quali prendere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli indecisi non sanno mai quali prendere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PESCI

Significato/Curiosita : Gli indecisi non sanno mai quali prendere

Realtà non si sono mai sposati e che è stata ammessa alla brown. rufus, come ultima risorsa, decide di vendere la galleria d'arte per pagare gli studi... (disambigua). disambiguazione – "pesci" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pesci (disambigua). i pesci (dal latino piscis) sono un gruppo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Gli indecisi non sanno mai quali prendere : indecisi; sanno; quali; prendere; Titubanze indecisi oni; Tentennare perché indecisi ; Denota indecisi one; Si chiede quando si è indecisi sul da farsi; indecisi one, esitazione; Donne che sanno lavorare ai ferri; sanno calamitare l attenzione del pubblico; Lo sono coloro che non sanno a che santo votarsi; sanno lanciarlo gli indigeni dell Australia; sanno tutti dov è nato Leopardi; I piaceri ai quali rinuncia il misantropo; Una quali tà che devono avere gli utensili; Prevale per quali tà sugli altri; Ottima quali tà di farina; Indica vini di ottima quali tà; Può prendere solo un pesce per volta; Riprendere quota; Bevande digestive che si possono prendere anche al bar; La fa prendere il fotografo; Racchiudere comprendere ;

