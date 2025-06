Si adoperavano come proiettili nelle vecchie comiche nei cruciverba: la soluzione è Torte

TORTE

Curiosità e Significato... La parola Torte è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Torte.

Perché la soluzione è Torte? Le torte sono dolci farciti, spesso a base di pasta sfoglia o pan di spagna, amati in tutto il mondo. Nelle vecchie comiche, venivano usate come proiettili per scherzi divertenti e dispetti tra personaggi, creando scene esilaranti. Quindi, le torte non sono solo delizie golose, ma anche protagoniste di scherzi comici che hanno fatto la storia dell’umorismo.

T Torino

O Otranto

R Roma

T Torino

E Empoli

