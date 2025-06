L epilogo movimentato di tante vecchie comiche nei cruciverba: la soluzione è Torte In Faccia

TORTE IN FACCIA

Curiosità e Significato di "Torte In Faccia"

Approfondisci la parola di 13 lettere Torte In Faccia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Torte In Faccia? L'epilogo movimentato di tante vecchie comiche si riferisce a un finale che culmina in situazioni buffe e imprevedibili, proprio come accade in molte delle classiche commedie del passato. L'espressione torte in faccia evoca l'immagine comica di un personaggio colpito da una torta lanciata, simbolo di slapstick e umorismo fisico, tipico delle gag che strappano sorrisi e risate. Questo tipo di comicità gioca sull'assurdo e sulla

Come si scrive la soluzione Torte In Faccia

Hai davanti la definizione "L epilogo movimentato di tante vecchie comiche" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

O Otranto

R Roma

T Torino

E Empoli

I Imola

N Napoli

F Firenze

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G E D I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ADIGE" ADIGE

