La Soluzione ♚ Vi si conservano le vecchie pratiche La soluzione di 8 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ARCHIVIO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente ARCHIVIO

Curiosità su Vi si conservano le vecchie pratiche: Per archivio si intende una raccolta organizzata e sistematica di informazioni fissate su un supporto e di diversa natura. In secondo luogo, per estensione, con il termine archivio si designa anche l'ente che ha il compito istituzionale di tutelare e valorizzare un insieme di documenti e i locali destinati alla loro conservazione.

Altre Definizioni con archivio; conservano; vecchie; pratiche; Vi si custodiscono i documenti; Si conservano in barattoli; I frutti che si conservano in salamoia; Si conservano in barili; Le vecchie celebrità del cinema; Le vecchie indicano personaggi del passato; Vecchie e ammuffite; Caratterizza le idee pratiche; Nuovo assetto delle pratiche; Cosi vanno le pratiche in ufficio;