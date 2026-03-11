Cadenti come i muri di certe vecchie case

Home / Soluzioni Cruciverba / Cadenti come i muri di certe vecchie case

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Cadenti come i muri di certe vecchie case' è 'Fatiscenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FATISCENTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Cadenti come i muri di certe vecchie case" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cadenti come i muri di certe vecchie case". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Fatiscenti? Le parole che descrivono le pareti di vecchie case spesso sono usate per indicare qualcosa di fragile e soggetto a deteriorarsi facilmente. Questi termini evocano un’immagine di superficie che si sgretola o si sgretola con il tempo, suggerendo la fatica e la stanchezza di materiali che hanno già visto molti anni. La loro associazione con l’usura e il decadimento rende evidente che si tratta di elementi che richiedono attenzione e cura. La loro presenza testimonia il passare degli anni e l’usura del tempo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Cadenti come i muri di certe vecchie case nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Fatiscenti

Quando la definizione "Cadenti come i muri di certe vecchie case" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cadenti come i muri di certe vecchie case" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Fatiscenti:

F Firenze A Ancona T Torino I Imola S Savona C Como E Empoli N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cadenti come i muri di certe vecchie case" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Case vecchie e lurideInquietanti come lo sono certe case abbandonateI dipinti su certe caseUn piano di certe caseÈ mobile in certe barche a vela