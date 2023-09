Lo perde chi se lo toglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo perde chi se lo toglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VIZIO

Significato/Curiosita : Lo perde chi se lo toglie

Fermarlo con una mazza da baseball, che bill gli toglie di mano; distrugge parte del negozio, paga la lattina e se ne va, portandosi dietro anche la mazza. mentre... Un vizio è una pratica, un comportamento o un'abitudine generalmente considerata peccaminosa, maleducata, degradante o deviante nella società associata;... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo perde chi se lo toglie : perde; toglie; Ci va chi perde il controllo di se stesso; Non la perde l imperturbabile; Chi lo perde non ha la testa a posto; Le perde chi s adira; perde rsi d animo scoraggiarsi; toglie re l intonaco; Uccello che toglie i parassiti a mucche e cavalli; Solvente per toglie re lo smalto; Si toglie per dormire; toglie re la parola di bocca in modo autoritario;

Cerca altre Definizioni