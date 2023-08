Chi lo perde non ha la testa a posto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo perde non ha la testa a posto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SENNO

Significato/Curiosita : Chi lo perde non ha la testa a posto

Testimoniato da antiche monete del vi e iv secolo a.c. è solo in epoca romana che la trinacria perde il suo intrinseco significato religioso per divenire... Con l'espressione del senno di poi son piene le fosse (anche nella versione del senno dipoi n'è ripien le fosse) si vuole indicare l'inutilità della previsione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

