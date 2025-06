Affrescò con Masaccio la Cappella Brancacci nei cruciverba: la soluzione è Masolino Da Panicale

La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Affrescò con Masaccio la Cappella Brancacci' è 'Masolino Da Panicale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MASOLINO DA PANICALE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Masolino Da Panicale? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 18 lettere più frequenti: Masolino Da Panicale.

Perché la soluzione è Masolino Da Panicale? Masolino da Panicale è stato un pittore italiano del primo Rinascimento, noto per aver affrescato con Masaccio la Cappella Brancacci a Firenze. La sua arte si distingue per la delicatezza e il talento nel rappresentare scene religiose e storiche, contribuendo allo sviluppo della pittura occidentale. La sua figura è fondamentale per comprendere le origini dell’arte rinascimentale e il passaggio tra Gotico e Rinascimento.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Affrescò con Masaccio la Cappella Brancacci", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

S Savona

O Otranto

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

D Domodossola

A Ancona

P Padova

A Ancona

N Napoli

I Imola

C Como

A Ancona

L Livorno

E Empoli

