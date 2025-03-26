Affrescò la Cappella degli Scrovegni

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Affrescò la Cappella degli Scrovegni' è 'Giotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIOTTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Affrescò la Cappella degli Scrovegni" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Affrescò la Cappella degli Scrovegni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Giotto? Giotto, artista rinascimentale, è famoso per aver decorato la Cappella degli Scrovegni con affreschi straordinari. La sua opera ha rivoluzionato l'arte pittorica grazie all'uso innovativo della prospettiva e del colore, portando un realismo mai visto prima. Questa decorazione rappresenta un momento fondamentale nella storia dell'arte italiana, testimonianza della sua genialità e capacità narrativa.

Per risolvere la definizione "Affrescò la Cappella degli Scrovegni", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Affrescò la Cappella degli Scrovegni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Giotto:

G Genova I Imola O Otranto T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Affrescò la Cappella degli Scrovegni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

