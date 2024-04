La definizione e la soluzione di 9 lettere: La dipinse Masaccio Madonna del. SOLLETICO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Solletico è stato un programma televisivo per ragazzi andato in onda su Rai 1 dal 1994 al 2000. Il contenitore pomeridiano ospitava cartoni animati e serie televisive; grande spazio era dedicato anche ai giochi interattivi via telefono. Il programma andava in onda in diretta dagli studi Rai della Fiera di Milano, tranne la prima edizione trasmessa dagli studi Rai di Torino.

solletico ( approfondimento) m sing (pl.: solletichi)

(fisiologia) insieme di movimenti involontari e risate che vengono scatenati dal tocco improvviso di una parte del corpo

Voce verbale

solletico ( approfondimento)

prima persona singolare dell'indicativo presente di solleticare

Sillabazione

sol | lé | ti | co

Pronuncia

IPA: /sol'letiko/

Etimologia / Derivazione

vedi solleticare

Sinonimi

eccitamento

Alterati

(diminutivo) solletichino

