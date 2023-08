Affrescò la Cappella Sistina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affrescò la Cappella Sistina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BUONARROTI - MICHELANGELO

Significato/Curiosita : Affresco la cappella sistina

Altri significati, vedi cappella sistina (disambigua). voce principale: palazzo apostolico. «senza aver visto la cappella sistina non è possibile formare... Disambiguazione – "buonarroti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi buonarroti (disambigua). michelangelo buonarroti, noto semplicemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Affrescò la Cappella Sistina : affrescò; cappella; sistina; L affrescò Giotto; Affresco di Leonardo da Vinci; Celebre affresco di Leonardo che si ammira nel refettorio di Santa Maria delle Grazie a Milano; L emozione... in un affresco di Giotto; affrescò con Masaccio la Cappella Brancacci; Famosa cappella in Vaticano; Vi si ammira la cappella Colleoni; cappella degli capolavoro dell arte del 300; Ha affrescato cappella Bardi a Santa Croce; Chi ci va può ammirare la cappella Sistina; Chi ci va può ammirare la Cappella sistina ; Quella sistina fu affrescata da Michelangelo; Quello universale si trova nella Cappella sistina ; Un dipinto come il Giudizio universale della sistina ;

