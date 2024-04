La Soluzione ♚ Affrescò la cappella degli Scrovegni a Padova

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Affrescò la cappella degli Scrovegni a Padova. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GIOTTO

Curiosità su Affresco la cappella degli scrovegni a padova: la cappella degli scrovegni è una chiesa di padova, in precedenza cappella privata, divenuta parte dei musei civici di padova. ospita un noto ciclo di... Giotto di Bondone, conosciuto semplicemente come Giotto (Colle di Vespignano Vicchio, 1267 – Firenze, 8 gennaio 1337) è stato un pittore e architetto italiano.

Altre Definizioni con giotto; affrescò; cappella; scrovegni; padova;