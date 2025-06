Un tessuto pregevole nei cruciverba: la soluzione è Drappo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un tessuto pregevole' è 'Drappo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DRAPPO

Perché la soluzione è Drappo? DRAPPO indica un tessuto pregiato, spesso di seta o velluto, utilizzato per confezionare tende, tappezzerie o abiti eleganti. È un termine che richiama materiali di alta qualità e raffinato gusto decorativo. Scegliere un drappo significa optare per le stoffe più nobili e raffinate, capaci di conferire un tocco di classe a qualsiasi ambiente o outfit.

D Domodossola

R Roma

A Ancona

P Padova

P Padova

O Otranto

