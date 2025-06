Può lavorarli il pugile nei cruciverba: la soluzione è Fianchi

FIANCHI

Perché la soluzione è Fianchi? Fianchi sono le parti laterali del corpo, tra la vita e le gambe. Sono fondamentali per mantenere l'equilibrio e sostenere il peso durante i movimenti quotidiani e sportivi. Nel contesto del pugile, lavorare sui fianchi aiuta a migliorare stabilità, potenza e resistenza. Un buon allenamento di questa zona è essenziale per diventare più forti e agili in ring.

F Firenze

I Imola

A Ancona

N Napoli

C Como

H Hotel

I Imola

N O F I L E Mostra soluzione



