La Soluzione ♚ Può abbassarla il pugile

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Può abbassarla il pugile. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GUARDIA

Curiosità su Puo abbassarla il pugile: Cerca la cura per la paziente, lui tenta in tutti i modi di provare che il pugile, terry foley, aveva problemi fisici nel momento in cui ha perso, per cui... La Guardia di Finanza (in acronimo G. di F. o GdF) è una delle forze di polizia italiane ad ordinamento militare, con competenza generale in materia economica e finanziaria. È direttamente dipendente dal Ministro dell'economia e delle finanze e guidata dal Comandante generale della Guardia di Finanza. Trae le proprie origini nel 1774 dalla Legione Truppe Leggere ed è istituita nel 1862 come Corpo delle Guardie doganali del Regno d'Italia fino al 1881, allorquando divenne Corpo della Regia Guardia di Finanza. La celebrazione dell'anniversario, che originariamente ricorreva il 5 luglio fino al 1965, fu definitivamente spostata al 21 giugno, a ...

Altre Definizioni con guardia; abbassarla; pugile;