La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I piatti di portata' è 'Vassoi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VASSOI

Perché la soluzione è Vassoi? I piatti di portata sono oggetti utilizzati per presentare e servire cibi durante un pasto, spesso grandi e decorativi. La parola vassoi si riferisce a queste superfici, che possono essere in legno, metallo o plastica, ideali per portare in tavola antipasti, dolci o altri piatti condivisi. Sono strumenti pratici ed eleganti per rendere più piacevole ogni occasione conviviale.

V Venezia

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

I Imola

E C L A O Mostra soluzione



