La Soluzione ♚ Piatti da portata La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : VASSOI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Piatti da portata. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Piatti da portata: In cucina, un piatto, o pietanza, è una speciale preparazione alimentare servita come vivanda o portata di un pasto. le istruzioni utilizzate per preparare... Il vassoio (francese, cabaret) è un contenitore piatto utilizzato nella cucina e adoperato per portare cibarie o oggetti. Di varie forme, ovale tondo o rettangolare, è dotato di un bordo in rilievo che serve a non far scivolare quanto è contenuto. Ha molteplici funzioni: portare una serie di pezzi piccoli, altrimenti non trasportabili con le mani in ugual numero; proteggere le mani nel trasporto da scottature in caso di cibi o bevande calde; costituire una barriera igienica fra i cibi contenuti o portati e i piani di appoggio e le mani.

Altre Definizioni con vassoi; piatti; portata;