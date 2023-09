Piatti davvero indigesti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piatti davvero indigesti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MACIGNI

Significato/Curiosità : Piatti davvero indigesti

I "macigni" sono una metafora per descrivere piatti che sono estremamente difficili da digerire o che causano disagio gastrico. Questo termine viene utilizzato in senso figurato per riferirsi a situazioni o problemi che sono particolarmente complessi, pesanti o difficili da affrontare. Nel contesto culinario, i "macigni" potrebbero riferirsi a piatti eccessivamente ricchi, conditi in modo pesante o piccanti, che possono sovraccaricare il sistema digestivo e causare malessere. Tuttavia, la stessa espressione può essere estesa a situazioni della vita quotidiana o a questioni complesse che richiedono un grande sforzo per essere comprese o risolte. In generale, l'uso di "macigni" suggerisce che ciò a cui ci si sta confrontando è un vero e proprio ostacolo o un problema di notevole portata che richiede un considerevole impegno per superarlo.

Altre risposte alla domanda : Piatti davvero indigesti : piatti; davvero; indigesti; Un piatto per più piatti ; In mezzo al piatti no; Colonna di piatti ; Regolati come i piatti delle bilance; Piccoli vermi piatti acquatici; È davvero eccezionale la sua malleabilità; I Milanesi davvero di Milano; Gesti davvero encomiabili; Un nemico così è davvero irriducibile; Si lancia in circostanze davvero critiche; Fa spesso indigesti one; Sono causa di indigesti one; Rischiano indigesti oni; Chi ne pecca, rischia di continuo indigesti oni;

Cerca altre Definizioni