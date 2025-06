Togliere i piselli dal guscio nei cruciverba: la soluzione è Sgranare

Home / Soluzioni Cruciverba / Togliere i piselli dal guscio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Togliere i piselli dal guscio' è 'Sgranare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SGRANARE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Sgranare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sgranare.

Perché la soluzione è Sgranare? Sgranare significa togliere i piselli dal loro guscio, cioè aprire il baccello per estrarre i piselli. È un termine usato anche in senso figurato per indicare l’atto di svelare o rendere chiaro qualcosa di nascosto o complicato. Insomma, è un modo semplice per descrivere l’azione di liberare i piselli dai loro involucri, rendendoli pronti da cucinare o gustare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Solvente per togliere lo smaltoAnnullare togliereRompono il guscioTogliere la trasparenzaTogliere la trasparenza a una lastra di vetro

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Togliere i piselli dal guscio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

G Genova

R Roma

A Ancona

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

B S A S B O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ABBASSO" ABBASSO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.