Un riparatore lungo la strada

Vito Manzione | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un riparatore lungo la strada' è 'Ombrellaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OMBRELLAIO

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Un riparatore lungo la strada nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Ombrellaio

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un riparatore lungo la strada" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ombrellaio'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un riparatore lungo la strada
  • Risposta: OMBRELLAIO
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: O_________
  • Inizia con: O
  • Finisce con: O

Le 10 lettere della soluzione

O Otranto
M Milano
B Bologna
R Roma
E Empoli
L Livorno
L Livorno
A Ancona
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Ombrellaio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un riparatore lungo la strada". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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