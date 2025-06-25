A tempo indeterminato... in latino

Vito Manzione | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'A tempo indeterminato... in latino' è 'Sinedie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SINEDIE

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Perché la soluzione è Sinedie? La parola latina “sinedie” indica un accordo o un contratto che dura senza una data di scadenza prestabilita, stabilendo un impegno duraturo tra le parti coinvolte. Essa si riferisce a un vincolo stabile e permanente, che non ha una durata limitata nel tempo, ma si protrae indefinitamente. In questo contesto, il termine sottolinea la stabilità e la continuità di un rapporto o di un impegno, evidenziando la sua durata indefinita nel tempo.

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A tempo indeterminato... in latino nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sinedie

Quando la definizione "A tempo indeterminato... in latino" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sinedie'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: A tempo indeterminato... in latino
  • Risposta: SINEDIE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: S______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

S Savona
I Imola
N Napoli
E Empoli
D Domodossola
I Imola
E Empoli

La soluzione 'Sinedie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "A tempo indeterminato... in latino". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con tempo: Un intervallo di tempo 

Con indeterminato: Vale a tempo indeterminato 

Con latino: Tra nom. e dat. in latino 