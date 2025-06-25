A tempo indeterminato... in latino
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'A tempo indeterminato... in latino' è 'Sinedie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SINEDIE
Vuoi approfondire la risposta Sinedie? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Sinedie? La parola latina “sinedie” indica un accordo o un contratto che dura senza una data di scadenza prestabilita, stabilendo un impegno duraturo tra le parti coinvolte. Essa si riferisce a un vincolo stabile e permanente, che non ha una durata limitata nel tempo, ma si protrae indefinitamente. In questo contesto, il termine sottolinea la stabilità e la continuità di un rapporto o di un impegno, evidenziando la sua durata indefinita nel tempo.
A tempo indeterminato... in latino nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sinedie
Quando la definizione "A tempo indeterminato... in latino" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sinedie'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: A tempo indeterminato... in latino
- Risposta: SINEDIE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: S______
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Sinedie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "A tempo indeterminato... in latino". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: A tempo indeterminato ma in latino A tempo indeterminato L espressione latina per a tempo indeterminato Vale a tempo indeterminato Gara ciclistica in salita contro il tempo
Altre definizioni collegate
Con tempo: Un intervallo di tempo
Con indeterminato: Vale a tempo indeterminato
Con latino: Tra nom. e dat. in latino