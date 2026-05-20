Tra nom. e dat. in latino
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Tra nom. e dat. in latino' è 'Gen'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GEN
Tra nom. e dat. in latino nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Gen
In presenza della definizione "Tra nom. e dat. in latino", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gen'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Tra nom. e dat. in latino
- Risposta: GEN
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: G__
- Inizia con: G
- Finisce con: N
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Gen' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tra nom. e dat. in latino". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Precede il dat. in latino Prima del dat. in latino Il caso latino che segue gen e dat A tempo indeterminato ma in latino Ovvero in latino
Altre definizioni collegate
Con latino: grano salis in latino = giudiziosamente