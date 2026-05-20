Tra nom. e dat. in latino

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Tra nom. e dat. in latino' è 'Gen'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GEN

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Tra nom. e dat. in latino nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Gen

In presenza della definizione "Tra nom. e dat. in latino", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gen'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Tra nom. e dat. in latino

Tra nom. e dat. in latino Risposta: GEN

Lunghezza: 3 lettere

3 lettere Schema parole: 3

3 Schema utile: G__

G__ Inizia con: G

G Finisce con: N

Le 3 lettere della soluzione

G Genova E Empoli N Napoli

La soluzione 'Gen' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Tra nom. e dat. in latino". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.