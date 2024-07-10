L espressione latina per a tempo indeterminato

Home / Soluzioni Cruciverba / L espressione latina per a tempo indeterminato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L espressione latina per a tempo indeterminato' è 'Sine Die'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SINE DIE

Perché la soluzione è Sine Die? SINE DIE è un'espressione latina che indica una decisione o una convocazione senza una data stabilita per la ripresa o il proseguimento di un'attività. Questa locuzione viene spesso utilizzata in ambito parlamentare o ufficiale per indicare che una riunione, un'assemblea o un convegno è sospeso senza una data di ripresa fissata, lasciando la durata dell'interruzione aperta. La sua applicazione sottolinea l'assenza di un termine preciso, lasciando l'argomento in sospeso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L espressione latina per a tempo indeterminato". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L espressione latina per a tempo indeterminato nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sine Die

Se la definizione "L espressione latina per a tempo indeterminato" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L espressione latina per a tempo indeterminato" conferma che la soluzione 'Sine Die' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sine Die

S Savona I Imola N Napoli E Empoli D Domodossola I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L espressione latina per a tempo indeterminato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sine Die' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Vale a tempo indeterminatoEspressione latina per intervallo di tempoA tempo indeterminato ma in latinodixit: espressione latinaIl Profundis espressione latinaA tempo indeterminato