Un intervallo di tempo
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un intervallo di tempo' è 'Periodo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PERIODO
Perché la soluzione è Periodo? Un periodo è un intervallo di tempo che si distingue per una sua durata specifica e per una sequenza di eventi o fenomeni che si susseguono in modo coerente. Questa unità temporale può essere breve, come un momento, oppure lunga, come un arco di anni, e viene utilizzata per organizzare e comprendere meglio il flusso temporale della vita o delle attività umane. La sua definizione permette di suddividere il passato, il presente e il futuro in segmenti facilmente identificabili.
Un intervallo di tempo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Periodo
Quando la definizione "Un intervallo di tempo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Periodo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un intervallo di tempo
- Risposta: PERIODO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: P______
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Periodo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un intervallo di tempo". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con intervallo: Intervallo di tempo che dura 60 minuti
Con tempo: Si fa con il tempo