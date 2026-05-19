Un intervallo di tempo

Paola Cammarota | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un intervallo di tempo' è 'Periodo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PERIODO

Perché la soluzione è Periodo? Un periodo è un intervallo di tempo che si distingue per una sua durata specifica e per una sequenza di eventi o fenomeni che si susseguono in modo coerente. Questa unità temporale può essere breve, come un momento, oppure lunga, come un arco di anni, e viene utilizzata per organizzare e comprendere meglio il flusso temporale della vita o delle attività umane. La sua definizione permette di suddividere il passato, il presente e il futuro in segmenti facilmente identificabili.

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Un intervallo di tempo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Periodo

Quando la definizione "Un intervallo di tempo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Periodo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un intervallo di tempo
  • Risposta: PERIODO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: P______
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

P Padova
E Empoli
R Roma
I Imola
O Otranto
D Domodossola
O Otranto

La soluzione 'Periodo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un intervallo di tempo". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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