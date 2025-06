Si crea tra due finestre nei cruciverba: la soluzione è Corrente D Aria

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Si crea tra due finestre' è 'Corrente D Aria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORRENTE D ARIA

Curiosità e Significato di Corrente D Aria

Non fermarti alla soluzione! Conosci Corrente D Aria più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Corrente D Aria.

Perché la soluzione è Corrente D Aria? Corrente d’aria indica il movimento di aria tra due finestre o aperture, spesso causato da differenze di temperatura o pressione. Può essere utile per ventilare gli ambienti, ma a volte può anche portare fastidi come freddo o polvere che entra in casa. È un fenomeno comune nelle abitazioni e si crea quando le finestre sono aperte o non sigillate correttamente, influenzando il comfort quotidiano.

Come si scrive la soluzione Corrente D Aria

Non riesci a risolvere la definizione "Si crea tra due finestre"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

R Roma

R Roma

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

