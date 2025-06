Aereo usato per spegnere incendi nei cruciverba: la soluzione è Canadair

CANADAIR

Curiosità e Significato di Canadair

Non fermarti alla soluzione! Conosci Canadair più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Canadair.

Perché la soluzione è Canadair? Il Canadair è un aereo antincendio utilizzato per spegnere grandi incendi boschivi. Equipaggiato con enormi serbatoi d'acqua o liquido ritardante, sorvola le aree colpite spruzzando il suo carico per domare le fiamme e proteggere foreste e comunità. Un alleato fondamentale nelle operazioni di spegnimento incendi di vaste proporzioni, dimostrando come la tecnologia possa fare la differenza nella lotta agli incendi.

Come si scrive la soluzione Canadair

Se ti sei imbattuto nella definizione "Aereo usato per spegnere incendi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

N Napoli

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

I Imola

R Roma

