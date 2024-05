La Soluzione ♚ Apparecchio che eroga acqua per spegnere incendi La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : IDRANTE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Apparecchio che eroga acqua per spegnere incendi. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. IDRANTE

Significato della soluzione per: Apparecchio che eroga acqua per spegnere incendi Un idrante è un apparecchio per l'erogazione dell'acqua, richiamato dalla UNI 10779, che viene utilizzato nella lotta contro gli incendi. Per tutte e tre le tipologie sussiste l'obbligo di marcatura "CE" secondo direttiva 89/106 CEE.

