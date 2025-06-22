Protegge molti uomini politici

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Protegge molti uomini politici' è 'Scorta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCORTA

Perchè la soluzione è Scorta? Una scorta è un gruppo di persone che accompagna e protegge figure pubbliche importanti. Si assicura che possano svolgere le loro attività senza timori, offrendo sicurezza e tranquillità durante gli spostamenti o gli impegni pubblici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Protegge molti uomini politici nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Scorta

Questa pagina è dedicata alla definizione "Protegge molti uomini politici" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scorta'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Protegge molti uomini politici

Protegge molti uomini politici Risposta: SCORTA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: S_____

S_____ Inizia con: S

S Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

S Savona C Como O Otranto R Roma T Torino A Ancona

La soluzione 'Scorta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Protegge molti uomini politici". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.