Protegge molti uomini politici

Vito Manzione | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Protegge molti uomini politici' è 'Scorta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCORTA

Perchè la soluzione è Scorta? Una scorta è un gruppo di persone che accompagna e protegge figure pubbliche importanti. Si assicura che possano svolgere le loro attività senza timori, offrendo sicurezza e tranquillità durante gli spostamenti o gli impegni pubblici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Protegge molti uomini politici nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Scorta

Questa pagina è dedicata alla definizione "Protegge molti uomini politici" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scorta'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Protegge molti uomini politici
  • Risposta: SCORTA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: S_____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

S Savona
C Como
O Otranto
R Roma
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Scorta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Protegge molti uomini politici". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si dice di uomini con molti anni sulle spalle Impegna molti uomini pubblici Lo usano molti uomini per tenere i documenti Accompagna ovunque molti politici o persone note Così e la testa di molti uomini 

Altre definizioni collegate

Con protegge: Operazione che protegge un metallo dalla ruggine 

Con molti: Attraggono molti turisti 

Con uomini: Alcuni uomini lo portano sotto la giacca 