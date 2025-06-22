Protegge molti uomini politici
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Protegge molti uomini politici' è 'Scorta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SCORTA
Perchè la soluzione è Scorta? Una scorta è un gruppo di persone che accompagna e protegge figure pubbliche importanti. Si assicura che possano svolgere le loro attività senza timori, offrendo sicurezza e tranquillità durante gli spostamenti o gli impegni pubblici. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Protegge molti uomini politici nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Scorta
Questa pagina è dedicata alla definizione "Protegge molti uomini politici" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scorta'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Protegge molti uomini politici
- Risposta: SCORTA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: S_____
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Scorta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Protegge molti uomini politici". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si dice di uomini con molti anni sulle spalle Impegna molti uomini pubblici Lo usano molti uomini per tenere i documenti Accompagna ovunque molti politici o persone note Così e la testa di molti uomini
Altre definizioni collegate
Con protegge: Operazione che protegge un metallo dalla ruggine
Con molti: Attraggono molti turisti
Con uomini: Alcuni uomini lo portano sotto la giacca