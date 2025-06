Impegna molti uomini pubblici nei cruciverba: la soluzione è Politica

POLITICA

Perché la soluzione è Politica? La parola politica si riferisce all'attività di gestire gli affari pubblici e di governare una comunità o uno Stato, coinvolgendo molte persone pubbliche come politici, amministratori e rappresentanti. È un campo che richiede impegno, confronto e decisioni per il bene collettivo. In sintesi, la politica è l'arte di organizzare e dirigere la vita sociale di un paese.

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

