SDRAIATO

Perché la soluzione è Sdraiato? SDRAIATO indica una posizione di riposo o di relax in cui si è distesi, senza essere seduti o in piedi. È il modo più naturale e comodo per rilassarsi, magari dopo una giornata intensa o semplicemente per godersi un momento di calma. La parola suggerisce una sensazione di leggerezza e abbandono, invitando a lasciar andare le tensioni e lasciarsi andare al sonno o al relax completo.

Come si scrive la soluzione Sdraiato

S Savona

D Domodossola

R Roma

A Ancona

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

