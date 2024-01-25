L Iliade ne racconta l assedio
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SOLUZIONE: TROIA
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L Iliade ne racconta l assedio nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Troia
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: L Iliade ne racconta l assedio
- Risposta: TROIA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: T____
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Troia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L Iliade ne racconta l assedio". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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