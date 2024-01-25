L Iliade ne racconta l assedio

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L Iliade ne racconta l assedio' è 'Troia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TROIA

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L Iliade ne racconta l assedio nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Troia

Se la definizione "L Iliade ne racconta l assedio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Troia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: L Iliade ne racconta l assedio

L Iliade ne racconta l assedio Risposta: TROIA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: T____

T____ Inizia con: T

T Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

T Torino R Roma O Otranto I Imola A Ancona

La soluzione 'Troia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L Iliade ne racconta l assedio". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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